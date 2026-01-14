Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила ЕС в лицемерии
09:39 14.01.2026
Захарова обвинила ЕС в лицемерии
Руководители Евросоюза стремятся оказать давление на Иран на фоне протестов в этой стране, но во время выступлений "жёлтых жилетов" в ЕС осуждали действия... РИА Новости, 14.01.2026
Захарова обвинила ЕС в лицемерии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Руководители Евросоюза стремятся оказать давление на Иран на фоне протестов в этой стране, но во время выступлений "жёлтых жилетов" в ЕС осуждали действия протестующих, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни заявил, что страны союза ведут обсуждение внесения иранского Корпуса стражей исламской революции КСИР в список террористических организаций и готовят новые санкции против Ирана.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Захарову поразили слова Каллас о смене власти в Иране
09:19
"Даже если мы будем происходящее в Иране рассматривать как протест, абстрагируемся от тех знаний, которые у нас есть, как будто это просто протест. Сейчас для того, чтобы конвертировать в анархию даже этот протест, если так к нему относиться, как это делает Европейский союз, они разрабатывают экономические меры. Ровно противоположная позиция у них была в отношении самих себя в 2019 году", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она напомнила, что еврокомиссар по вопросам финансового планирования и бюджета Гюнтер Этингер в разгар протестов "жёлтых жилетов" заявил о якобы ударе со стороны протестующих по экономике всей Европы.
Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Беспорядки в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
СМИ назвали причину массовых протестов во Франции
10 сентября 2025, 12:09
 
В миреИранЕвропаФранцияЭммануэль МакронМария Захарова
 
 
