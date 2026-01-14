Захарова обвинила ЕС в лицемерии

"Даже если мы будем происходящее в Иране рассматривать как протест, абстрагируемся от тех знаний, которые у нас есть, как будто это просто протест. Сейчас для того, чтобы конвертировать в анархию даже этот протест, если так к нему относиться, как это делает Европейский союз, они разрабатывают экономические меры. Ровно противоположная позиция у них была в отношении самих себя в 2019 году", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.