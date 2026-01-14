В Белоруссии таможенники нашли живого енота в контейнере с автомобилями

МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники белорусской таможни обнаружили живого енота в прибывшем из США контейнере с автомобилями, сообщила в среду пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
"Необычного пассажира обнаружили гродненские таможенники во время перегрузки легковых автомобилей, перемещавшихся в морском контейнере из США. На передней панели одного из транспортных средств отдыхал енот", - говорится в сообщении.
В таможенном ведомстве предположили, что животное забралось в контейнер на этапе погрузки и преодолело длительный путь через океан.
"В пункт пропуска "Каменный Лог" (на границе с Литвой - ред.) оперативно вызваны профильные специалисты, до прибытия которых таможенники обеспечили еноту необходимые условия ожидания. Животное направлено на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию, где будет находиться под наблюдением специалистов", - рассказали в таможенном комитете.
В ведомстве добавили, что после завершения карантинных мероприятий енота планируется передать в Налибокскую пущу либо гродненский зоопарк.
