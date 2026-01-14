Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии таможенники нашли живого енота в контейнере с автомобилями - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/enot-2067898759.html
В Белоруссии таможенники нашли живого енота в контейнере с автомобилями
В Белоруссии таможенники нашли живого енота в контейнере с автомобилями - РИА Новости, 14.01.2026
В Белоруссии таможенники нашли живого енота в контейнере с автомобилями
Сотрудники белорусской таможни обнаружили живого енота в прибывшем из США контейнере с автомобилями, сообщила в среду пресс-служба Государственного таможенного... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:53:00+03:00
2026-01-14T18:53:00+03:00
в мире
сша
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067897557_219:62:1280:659_1920x0_80_0_0_9e7f3c942ed74c53ada7f6aa42659ff4.jpg
https://ria.ru/20251204/tamozhenniki-2059758085.html
https://ria.ru/20251113/tamozhnya-2054697003.html
сша
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067897557_111:0:1248:853_1920x0_80_0_0_dff44e002d8392c3d6daec078d1d1928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, литва
В мире, США, Литва
В Белоруссии таможенники нашли живого енота в контейнере с автомобилями

В Белоруссии таможенники нашли енота в прибывшем из США контейнере с машинами

© Фото : Таможенные органы Республики Беларусь/TelegramЕнот в прибывшем из США контейнере с автомобилями на пункте таможенного оформления в Белоруссии
Енот в прибывшем из США контейнере с автомобилями на пункте таможенного оформления в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Таможенные органы Республики Беларусь/Telegram
Енот в прибывшем из США контейнере с автомобилями на пункте таможенного оформления в Белоруссии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники белорусской таможни обнаружили живого енота в прибывшем из США контейнере с автомобилями, сообщила в среду пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
"Необычного пассажира обнаружили гродненские таможенники во время перегрузки легковых автомобилей, перемещавшихся в морском контейнере из США. На передней панели одного из транспортных средств отдыхал енот", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией
4 декабря 2025, 13:29
В таможенном ведомстве предположили, что животное забралось в контейнер на этапе погрузки и преодолело длительный путь через океан.
"В пункт пропуска "Каменный Лог" (на границе с Литвой - ред.) оперативно вызваны профильные специалисты, до прибытия которых таможенники обеспечили еноту необходимые условия ожидания. Животное направлено на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию, где будет находиться под наблюдением специалистов", - рассказали в таможенном комитете.
В ведомстве добавили, что после завершения карантинных мероприятий енота планируется передать в Налибокскую пущу либо гродненский зоопарк.
Гигантских жуков обнаружили таможенники в посылках из Перу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога
13 ноября 2025, 11:25
 
В миреСШАЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала