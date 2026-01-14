Рейтинг@Mail.ru
В ЕГРН внесли сведения о 7 млн кв м земельных участков в Москве - РИА Новости, 14.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:18 14.01.2026
В ЕГРН внесли сведения о 7 млн кв м земельных участков в Москве
В ЕГРН внесли сведения о 7 млн кв м земельных участков в Москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
жилье
москва
петр бирюков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
москва
жилье, москва, петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Жилье, Москва, Петр Бирюков, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сведения почти о 7 миллионах квадратных метров земельных участков в Москве внесены в Единый государственный реестр недвижимости за 4 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За четыре года работы специалистов комплекса городского хозяйства столицы и московского Росреестра в рамках совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения почти о семи миллионах квадратных метров земельных участков коммунальных служб столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента создания штаба проведены учетно-регистрационные действия в отношении 554 зданий площадью 135 тысяч квадратных метров. На кадастровый учет поставлено более 2,7 тысячи инженерных сооружений протяженностью 1,65 миллиона метров.
"За прошедшие четыре года нам удалось вывести сотрудничество комплекса городского хозяйства и столичного Управления Росреестра на принципиально новый уровень. Благодаря налаженному межведомственному сотрудничеству в рамках совместного штаба выстроили оперативное и качественное взаимодействие. Результатом совместной работы стало существенное повышение темпов ввода в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства. Это позволяет нам и дальше продолжать реализацию масштабных проектов по развитию комфортной городской среды, обеспечивать в полном объеме круглосуточное бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения Москвы, не допускать нарушений в ресурсоснабжении потребителей даже при сложных погодных условиях", - отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что в числе значимых для города объектов, в отношении которых проведены учетно-регистрационные действия, - новые и реконструированные канализационные насосные станции, построенные очистные сооружения "Кленово", "Кокошкино" и "Шишкин Лес".
