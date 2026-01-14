МИД Египта сообщил, кто возглавит комитет технократов по управлению Газой

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. МИД Египта объявил о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.

Формирование комитета представляет собой важный шаг, призванный способствовать стабилизации и улучшению гуманитарной ситуации в секторе, сказано в релизе. Посредники выразили надежду, что этот шаг позволит в полном объеме выполнить задачи второго этапа мирного плана и упрочить режим прекращения огня, уточняется в релизе. Они также отметили, что всем сторонам конфликта необходимо придерживаться взятых на себя по соглашению обязательств.