МИД Египта сообщил, кто возглавит комитет технократов по управлению Газой

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. МИД Египта объявил о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что палестинский комитет технократов по управлению сектором Газа сформирован и будет включать в себя 15 членов.
Формирование комитета представляет собой важный шаг, призванный способствовать стабилизации и улучшению гуманитарной ситуации в секторе, сказано в релизе. Посредники выразили надежду, что этот шаг позволит в полном объеме выполнить задачи второго этапа мирного плана и упрочить режим прекращения огня, уточняется в релизе. Они также отметили, что всем сторонам конфликта необходимо придерживаться взятых на себя по соглашению обязательств.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.