Рейтинг@Mail.ru
МИД Египта сообщил, кто возглавит комитет технократов по управлению Газой - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 14.01.2026 (обновлено: 21:23 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/egipet-2067919661.html
МИД Египта сообщил, кто возглавит комитет технократов по управлению Газой
МИД Египта сообщил, кто возглавит комитет технократов по управлению Газой - РИА Новости, 14.01.2026
МИД Египта сообщил, кто возглавит комитет технократов по управлению Газой
МИД Египта объявил о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:02:00+03:00
2026-01-14T21:23:00+03:00
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067913528.html
https://ria.ru/20260114/uitkoff-2067913815.html
египет
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, палестина
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа, Палестина
МИД Египта сообщил, кто возглавит комитет технократов по управлению Газой

МИД Египта: комитета технократов по управлению Газой возглавит Али Шаасом

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. МИД Египта объявил о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что палестинский комитет технократов по управлению сектором Газа сформирован и будет включать в себя 15 членов.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Уиткофф: живых заложников освободили в рамках первой фазы плана по Газе
20:03
"Посредники в лице Египта, Катара и Турции приветствуют формирование палестинского комитета технократов по управлению сектором Газа во главе с Али Шаасом", - говорится в релизе министерства, размещенном в соцсетях.
Формирование комитета представляет собой важный шаг, призванный способствовать стабилизации и улучшению гуманитарной ситуации в секторе, сказано в релизе. Посредники выразили надежду, что этот шаг позволит в полном объеме выполнить задачи второго этапа мирного плана и упрочить режим прекращения огня, уточняется в релизе. Они также отметили, что всем сторонам конфликта необходимо придерживаться взятых на себя по соглашению обязательств.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе
20:05
 
В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала