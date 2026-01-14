Ефимов: в Москве за год опубликовали рекордное количество проектов КРТ

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. В Москве в прошлом году опубликовали рекордное количество проектов комплексного развития территорий – 146, в рамках которых планируется построить более 17 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На официальном сайте правительства Москвы за 12 месяцев прошлого года было опубликовано 146 проектов комплексного развития территорий. Это почти втрое больше, чем в 2024-м, и сопоставимо с совокупным показателем по итогам всех предыдущих лет с начала действия программы КРТ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, в рамках этих проектов КРТ планируется провести редевелопмент почти 1,3 тысячи гектаров земли и построить более 17 миллионов квадратных недвижимости, в том числе 11,3 миллиона квадратных метров жилья.

Кроме того, опубликованные в 2025 году проекты КРТ предусматривают строительство образовательных учреждений, медцентров, подстанций скорой помощи, спортивных сооружений и культурно-досуговых центров, добавляется в сообщении.