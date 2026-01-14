Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве за год опубликовали рекордное количество проектов КРТ - РИА Новости, 14.01.2026
11:12 14.01.2026
Ефимов: в Москве за год опубликовали рекордное количество проектов КРТ
В Москве в прошлом году опубликовали рекордное количество проектов комплексного развития территорий – 146, в рамках которых планируется построить более 17... РИА Новости, 14.01.2026
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. В Москве в прошлом году опубликовали рекордное количество проектов комплексного развития территорий – 146, в рамках которых планируется построить более 17 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На официальном сайте правительства Москвы за 12 месяцев прошлого года было опубликовано 146 проектов комплексного развития территорий. Это почти втрое больше, чем в 2024-м, и сопоставимо с совокупным показателем по итогам всех предыдущих лет с начала действия программы КРТ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в рамках этих проектов КРТ планируется провести редевелопмент почти 1,3 тысячи гектаров земли и построить более 17 миллионов квадратных недвижимости, в том числе 11,3 миллиона квадратных метров жилья.
Кроме того, опубликованные в 2025 году проекты КРТ предусматривают строительство образовательных учреждений, медцентров, подстанций скорой помощи, спортивных сооружений и культурно-досуговых центров, добавляется в сообщении.
Всего в Москве разработаны концепции почти 400 проектов комплексного развития территорий, которые, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около миллиона новых рабочих мест. По словам мэра, в 2026 году работы начнутся еще на 20 площадках КРТ.
 
Москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Градостроительный комплекс Москвы
 
 
