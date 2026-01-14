Ефимов: в Москве сократили срок эксплуатации гостиниц в рамках МПТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве сократили срок создания и эксплуатации гостиниц и санаториев в рамках программы создания мест приложений труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении уточняется, что МПТ, используемыми в качестве средств размещения, являются гостиницы и санаторно-курортные организации с категорией не менее трех звезд.

"Система по реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда, используемых в качестве гостиниц и санаториев, стала более гибкой. Ранее предельный срок создания таких МПТ, включающий профильную эксплуатацию, составлял 49 лет. Чтобы облегчить положение инвесторов, срок создания и эксплуатации этих объектов был снижен до 15 лет", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.