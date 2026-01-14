https://ria.ru/20260114/efimov-2067658948.html
Ефимов: в Москве сократили срок эксплуатации гостиниц в рамках МПТ
Ефимов: в Москве сократили срок эксплуатации гостиниц в рамках МПТ
Ефимов: в Москве сократили срок эксплуатации гостиниц в рамках МПТ
В Москве сократили срок создания и эксплуатации гостиниц и санаториев в рамках программы создания мест приложений труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:12:00+03:00
2026-01-14T09:12:00+03:00
2026-01-14T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве сократили срок создания и эксплуатации гостиниц и санаториев в рамках программы создания мест приложений труда (МПТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что МПТ, используемыми в качестве средств размещения, являются гостиницы и санаторно-курортные организации с категорией не менее трех звезд.
"Система по реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда, используемых в качестве гостиниц и санаториев, стала более гибкой. Ранее предельный срок создания таких МПТ, включающий профильную эксплуатацию, составлял 49 лет. Чтобы облегчить положение инвесторов, срок создания и эксплуатации этих объектов был снижен до 15 лет", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
После того, как срок подходит к концу, инвестор может поменять назначение объекта. Также он может продолжать использовать его как санаторий или гостиницу, добавляется в пресс-релизе.