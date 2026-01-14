Рейтинг@Mail.ru
Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат - РИА Новости, 14.01.2026
15:46 14.01.2026
Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат
Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат - РИА Новости, 14.01.2026
Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат
Подростки, которые на школьном автобусе попали в ДТП в Красноярском крае, ехали в военкомат для постановки на учёт, им по 16 лет, пострадавший получил перелом... РИА Новости, 14.01.2026
красноярский край
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат

Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат ставиться на учет

Автомобиль ДПС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Подростки, которые на школьном автобусе попали в ДТП в Красноярском крае, ехали в военкомат для постановки на учёт, им по 16 лет, пострадавший получил перелом лодыжки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В среду краевой главк МВД сообщал о том, что школьный автобус, перевозивший 14 человек, попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла девушка - водитель иномарки, а один из школьников госпитализирован. По данным полиции, авария произошла на 35 километре автодороги "Саяны" в Минусинском муниципальном округе на юге региона.
"В автобусе находилось 13 детей в возрасте 16 лет и сопровождающий. Детей везли в военкомат для постановки на учёт… В автобусе один пострадавший, предварительно, у ребенка перелом лодыжки", - сказал собеседник, уточнив, что автобус вез учеников Тесинской средней школы №10.
В прокуратуре края уточнили, что проверят причины и установят обстоятельства ДТП.
Последствия ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины
