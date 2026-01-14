Попавшие в ДТП в Красноярском крае школьники ехали в военкомат

КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Подростки, которые на школьном автобусе попали в ДТП в Красноярском крае, ехали в военкомат для постановки на учёт, им по 16 лет, пострадавший получил перелом лодыжки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

В среду краевой главк МВД сообщал о том, что школьный автобус, перевозивший 14 человек, попал в ДТП с легковым автомобилем Toyot a. В результате происшествия погибла девушка - водитель иномарки, а один из школьников госпитализирован. По данным полиции, авария произошла на 35 километре автодороги "Саяны" в Минусинском муниципальном округе на юге региона.

"В автобусе находилось 13 детей в возрасте 16 лет и сопровождающий. Детей везли в военкомат для постановки на учёт… В автобусе один пострадавший, предварительно, у ребенка перелом лодыжки", - сказал собеседник, уточнив, что автобус вез учеников Тесинской средней школы №10.