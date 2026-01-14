https://ria.ru/20260114/dron-2067869749.html
В Ростове-на-Дону отразили атаку дронов
В Ростове-на-Дону отразили атаку дронов - РИА Новости, 14.01.2026
В Ростове-на-Дону отразили атаку дронов
БПЛА уничтожены и подавлены в Ростове-на-Дону и Азовском районе Ростовской области в среду днем, взрывной волной повреждено окно в детсаду, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.01.2026
В Ростове-на-Дону отразили атаку дронов
В Ростове-на-Дону и Азовском районе уничтожили атаковавшие дроны