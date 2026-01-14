Рейтинг@Mail.ru
На "Авито" появилось объявление о продаже Домодедово
12:24 14.01.2026
На "Авито" появилось объявление о продаже Домодедово
Объявление о продаже аэропорта "Домодедово" появилось на площадке "Авито", продавцом выступает ПАО "Банк ПСБ", выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2026
россия, московская область (подмосковье), антон силуанов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф
Россия, Московская область (Подмосковье), Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объявление о продаже аэропорта "Домодедово" появилось на площадке "Авито", продавцом выступает ПАО "Банк ПСБ", выяснил корреспондент РИА Новости.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Московская обл., г.о. Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, с53. (Цена - ред.) - 132 265 816 005 ₽", - говорится в объявлении.
Объявление размещено в разделе "Готовый бизнес". Уточняется, что объект будет реализован пoсpeдством аукционa на элeктроннoй площaдке "PТC-тeндep".
Объявление было опубликовано вчера в 16.34 мск, его успели посмотреть более тысячи человек.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Пресс-конференция председателя совета директоров московского аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов
Вчера, 09:01
 
Россия Московская область (Подмосковье) Антон Силуанов Дмитрий Каменщик Домодедово (аэропорт) Генеральная прокуратура РФ
 
 
