На "Авито" появилось объявление о продаже Домодедово
На "Авито" появилось объявление о продаже Домодедово - РИА Новости, 14.01.2026
На "Авито" появилось объявление о продаже Домодедово
Объявление о продаже аэропорта "Домодедово" появилось на площадке "Авито", продавцом выступает ПАО "Банк ПСБ", выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Объявление о продаже аэропорта "Домодедово" появилось на площадке "Авито", продавцом выступает ПАО "Банк ПСБ", выяснил корреспондент РИА Новости.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Московская обл., г.о. Домодедово
, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, с53. (Цена - ред.) - 132 265 816 005 ₽", - говорится в объявлении.
Объявление размещено в разделе "Готовый бизнес". Уточняется, что объект будет реализован пoсpeдством аукционa на элeктроннoй площaдке "PТC-тeндep".
Объявление было опубликовано вчера в 16.34 мск, его успели посмотреть более тысячи человек.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов
говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области
17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры
РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику
ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".