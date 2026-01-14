Рейтинг@Mail.ru
Производство в отношении Долиной появилось в базе ФССП
04:11 14.01.2026
Производство в отношении Долиной появилось в базе ФССП
Производство в отношении Долиной появилось в базе ФССП - РИА Новости, 14.01.2026
Производство в отношении Долиной появилось в базе ФССП
Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной появилось в базе Федеральной службы судебных приставов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T04:11:00+03:00
2026-01-14T04:12:00+03:00
россия
москва
лариса долина
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
московский городской суд
дело о квартире долиной
общество
россия
москва
2026
россия, москва, лариса долина, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), московский городской суд, дело о квартире долиной, общество
Россия, Москва, Лариса Долина, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Общество
Производство в отношении Долиной появилось в базе ФССП

РИА Новости: производство о выселении Долиной появилось в базе ФССП

© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной появилось в базе Федеральной службы судебных приставов, выяснило РИА Новости.
Накануне в пресс-службе московского главка ФССП РФ подтвердили РИА Новости, что в отношении Долиной возбуждено исполнительное производство.
Во вторник производство появилось в базе службы. Там указано, что производство было возбуждено 12 января по исполнительному листу, выданному Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря прошлого года.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире всё еще числится обременение в виде ареста.
Россия Москва Лариса Долина Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) Московский городской суд
 
 
