ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 55 военных и две боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:09:00+03:00
2026-01-14T12:09:00+03:00
2026-01-14T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
2026
