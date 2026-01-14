МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X устроил голосование о том, должен ли британский премьер-министр Кир Стармер покинуть свой пост.
Согласно данным этого опроса, почти 97% проголосовавших считают, что Стармеру нужно уйти со своей должности.
Во вторник глава РФПИ сказал, что замена нынешнего премьер-министра Великобритании произойдет скоро, но она может оказаться не лучше.
Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok. Тогда Дмитриев заявлял, что Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа. Дмитриев отмечал также, что Трампу, вероятно, придется защитить чат-бот Grok от действий Лондона.