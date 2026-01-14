Рейтинг@Mail.ru
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве - РИА Новости, 14.01.2026
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве
Мэр Ялты Янина Павленко назвала возмутительным задержание директора ялтинской школы в Киеве, куда она поехала к больной матери. РИА Новости, 14.01.2026
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве

Павленко раскритиковала задержание директора ялтинской школы в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Мэр Ялты Янина Павленко назвала возмутительным задержание директора ялтинской школы в Киеве, куда она поехала к больной матери.
Ранее в минобразовании республики Крым сообщили, что директора школы №14 города Ялта задержали в Киеве, когда она поехала к больной матери, что является грубым нарушением прав человека и произволом спецслужб Киева.
"Прекрасный педагог! 46 лет стажа, учитель математики, в должности директора – последние 14 лет. Возмущает – да, удивляет – нет. Преступный режим преследует не преступников. Все шиворот-навыворот", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
7 января, 21:41
 
В миреКиевЯлтаРеспублика КрымЯнина Павленко
 
 
