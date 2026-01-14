https://ria.ru/20260114/direktor-2067923917.html
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве
Мэр Ялты Янина Павленко назвала возмутительным задержание директора ялтинской школы в Киеве, куда она поехала к больной матери. РИА Новости, 14.01.2026
Мэр Ялты раскритиковала задержание директора школы в Киеве
