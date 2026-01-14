Источник сообщил о задержании директора нацпарка "Куршская коса"

КАЛИНИНГРАД, 14 янв — РИА Новости. Директора нацпарка "Куршская коса" задержали в Калининградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Директор нацпарка "Куршская коса" задержан, подробности будут завтра", — сказал собеседник агентства.
Речь идет об Анатолии Калине. Он возглавил парк в 2011 году, в 2021-м его избрали депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва. Ранее Калина также служил в органах МВД и работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.
Куршская коса — узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом длиной 98 километров. Она состоит в основном из песка. На ней расположен самый маленький в стране национальный парк. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По Куршской косе проходит государственная российско-литовская граница.
