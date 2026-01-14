Источник сообщил о задержании директора нацпарка "Куршская коса"

Рейтинг@Mail.ru
21:13 14.01.2026 (обновлено: 22:19 14.01.2026)
калининградская область, происшествия, анатолий калина, юнеско, куршская коса
Калининградская область, Происшествия, Анатолий Калина, ЮНЕСКО, Куршская коса
© Фото предоставлено пресс-службой нацпарка "Куршская коса"Директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина
Директор нацпарка Куршская коса Анатолий Калина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой нацпарка "Куршская коса"
Директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 янв — РИА Новости. Директора нацпарка "Куршская коса" задержали в Калининградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Директор нацпарка "Куршская коса" задержан, подробности будут завтра", — сказал собеседник агентства.

Речь идет об Анатолии Калине. Он возглавил парк в 2011 году, в 2021-м его избрали депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва. Ранее Калина также служил в органах МВД и работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.
Куршская коса — узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом длиной 98 километров. Она состоит в основном из песка. На ней расположен самый маленький в стране национальный парк. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По Куршской косе проходит государственная российско-литовская граница.
Калининградская областьПроисшествияАнатолий КалинаЮНЕСКОКуршская коса
 
 
