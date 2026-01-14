Источник сообщил о задержании директора нацпарка "Куршская коса"

Куршская коса — узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом длиной 98 километров. Она состоит в основном из песка. На ней расположен самый маленький в стране национальный парк. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По Куршской косе проходит государственная российско-литовская граница.