Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи
Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи - РИА Новости, 14.01.2026
Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи
Ольга Галактионова, возглавлявшая Пушкинский музей, назначена директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 14.01.2026
