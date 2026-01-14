Рейтинг@Mail.ru
Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи
17:55 14.01.2026 (обновлено: 18:13 14.01.2026)
Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи
Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи - РИА Новости, 14.01.2026
Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи
Ольга Галактионова, возглавлявшая Пушкинский музей, назначена директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 14.01.2026
третьяковская галерея, россия, ольга любимова, росизо
Третьяковская галерея, Россия, Ольга Любимова, РОСИЗО

Ольгу Галактионову назначили директором Третьяковской галереи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОльга Галактионова
Ольга Галактионова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ольга Галактионова. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ольга Галактионова, возглавлявшая Пушкинский музей, назначена директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого - РОСИЗО", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Любимова напомнила, что под руководством Галактионовой были созданы такие крупные выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.
Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов
25 декабря 2025, 08:01
 
Третьяковская галереяРоссияОльга ЛюбимоваРОСИЗО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
