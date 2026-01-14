Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского, сообщили РИА Новости в медучреждении.

"В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных находятся шесть малышей с первого роддома. Состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает", — рассказала собеседница агентства.