Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных находятся шесть малышей с первого роддома. Состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает", — рассказала собеседница агентства.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК России по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.