Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации
08:20 14.01.2026 (обновлено: 16:54 14.01.2026)
Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

РИА Новости: шесть детей из новокузнецкого роддома № 1 находятся в реанимации

© Fotolia / Nenov BrothersНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Fotolia / Nenov Brothers
Новорожденный. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных находятся шесть малышей с первого роддома. Состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает", — рассказала собеседница агентства.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК России по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Происшествия
 
 
