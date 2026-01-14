Рейтинг@Mail.ru
В Перми возбудили дело после падения снежной глыбы на ребенка - РИА Новости, 14.01.2026
16:16 14.01.2026
В Перми возбудили дело после падения снежной глыбы на ребенка
В Перми возбудили дело после падения снежной глыбы на ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после падения снежной массы на мальчика в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 14.01.2026
2026
В Перми возбудили дело после падения снежной глыбы на ребенка

ПЕРМЬ, 14 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после падения снежной массы на мальчика в Перми, сообщило СУСК РФ по региону.
В начале января в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в Мотовилихинском районе Перми на 13-летнего мальчика с крыши сошла снежная глыба, ребёнок был госпитализирован.
Лошадь протащила ребенка по снегу в Перми - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу
12 января, 15:21
"Следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району города Перми СУСК России по Пермскому краю по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... по факту травмирования несовершеннолетнего в результате падения снега", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются очевидцы инцидента и сотрудники управляющей компании.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Свердловской области два человека провалились под лед на снегоходе
5 января, 08:35
 
