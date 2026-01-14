https://ria.ru/20260114/delo-2067850978.html
В Перми возбудили дело после падения снежной глыбы на ребенка
В Перми возбудили дело после падения снежной глыбы на ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после падения снежной массы на мальчика в Перми, сообщило СУСК РФ по региону.
