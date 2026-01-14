Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом Доме призвал президента США Дональда Трампа уважать красные линии Копенгагена насчет Гренландии.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.