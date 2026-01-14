Рейтинг@Mail.ru
Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
22:24 14.01.2026 (обновлено: 22:31 14.01.2026)
Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии
Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом Доме призвал президента США... РИА Новости, 14.01.2026
дания, сша, в мире, гренландия, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, марко рубио, нато, евросоюз
Дания, США, В мире, Гренландия, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио, НАТО, Евросоюз
Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии

Глава МИД Дании призвал Трампа уважать красные линии Копенгагена по Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнс в Белом Доме призвал президента США Дональда Трампа уважать красные линии Копенгагена насчет Гренландии.
"У нас существуют самые продолжительные дипломатические отношения с США — самые долгие среди всех союзников США, 225 лет подряд. У нас есть идеальная рамка сотрудничества, которую можно использовать. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, хотя мы и не были столь успешны, чтобы добиться того, чтобы наш американский коллега сказал: "Извините, это было полное недоразумение, мы отказываемся от своих амбиций", — очевидно, что разногласия существуют. Мы согласны, что имеет смысл сесть за стол переговоров на высоком уровне, чтобы изучить, есть ли возможность учесть обеспокоенность президента США, одновременно уважая красные линии Королевства Дания. Именно эту работу мы и начнем. Возможно ли это — я не знаю", - сказал он.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
22:10
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
22:00
 
ДанияСШАВ миреГренландияДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенМарко РубиоНАТОЕвросоюз
 
 
