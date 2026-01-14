Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Между Вашингтоном и Копенгагеном остаются существенные различия по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
"Мы <...> продолжаем считать, что долгосрочная безопасность острова также может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО. Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах", — сказал он после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
Расмуссен призвал президента США уважать красные линии Копенгагена. Он также заявил, что Дания разделяет обеспокоенность Дональда Трампа безопасностью Гренландии. По его словам, Вашингтон может в любой момент запросить усиление своего военного присутствия на острове.
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, в свою очередь, подчеркнула, что автономия не хочет входить в состав Соединенных Штатов, но намерена укреплять с ними сотрудничество.
Сегодня Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь США получить остров. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если эта территория окажется в руках Вашингтона. Американский лидер также утверждает, что в противном случае она может достаться России или Китаю.
Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
