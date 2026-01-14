Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии

«

"Мы <...> продолжаем считать, что долгосрочная безопасность острова также может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО. Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах", — сказал он после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.