Рейтинг@Mail.ru
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 14.01.2026 (обновлено: 23:08 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/daniya-2067927918.html
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
Между Вашингтоном и Копенгагеном остаются существенные различия по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T22:10:00+03:00
2026-01-14T23:08:00+03:00
дания
сша
в мире
гренландия
дональд трамп
марко рубио
ларс лёкке расмуссен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:140:3241:1963_1920x0_80_0_0_58c3e2654428ff4b27654f2ebc468ea3.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260114/nato-2067686121.html
https://ria.ru/20260113/rossiya-2067471330.html
https://ria.ru/20260109/grenlandiya-2066885629.html
https://ria.ru/20260107/tramp-2066673563.html
дания
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8f9ae7e73fbace579e714340cd9a8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, сша, в мире, гренландия, дональд трамп, марко рубио, ларс лёкке расмуссен, нато, евросоюз
Дания, США, В мире, Гренландия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Ларс Лёкке Расмуссен, НАТО, Евросоюз
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии

Глава МИД Дании: есть принципиальное расхождение взглядов с США по Гренландии

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Между Вашингтоном и Копенгагеном остаются существенные различия по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
«

"Мы <...> продолжаем считать, что долгосрочная безопасность острова также может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО. Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах", — сказал он после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
Вчера, 17:51
Расмуссен призвал президента США уважать красные линии Копенгагена. Он также заявил, что Дания разделяет обеспокоенность Дональда Трампа безопасностью Гренландии. По его словам, Вашингтон может в любой момент запросить усиление своего военного присутствия на острове.
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, в свою очередь, подчеркнула, что автономия не хочет входить в состав Соединенных Штатов, но намерена укреплять с ними сотрудничество.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
08:00
Сегодня Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь США получить остров. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если эта территория окажется в руках Вашингтона. Американский лидер также утверждает, что в противном случае она может достаться России или Китаю.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
Вчера, 08:00

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
 
ДанияСШАВ миреГренландияДональд ТрампМарко РубиоЛарс Лёкке РасмуссенНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала