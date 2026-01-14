Рейтинг@Mail.ru
14:25 14.01.2026
Министр обороны Дании заявил о наращивании присутствия войск в Гренландии
Министр обороны Дании заявил о наращивании присутствия войск в Гренландии

Министр обороны Поульсен: Дания будет призывать к укреплению сил НАТО в Арктике

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дания продолжит наращивать присутствие своих войск в Гренландии и призывать к укреплению сил НАТО в Арктике, заявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, в среду проведет в Белом доме встречу с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт. После встречи в Белом доме ожидаются переговоры Поульсена, главы МИД Гренландии и генсека НАТО Марка Рютте 19 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
"Мы продолжим укреплять наше военное присутствие в Гренландии, но также в рамках НАТО будем настаивать на проведении большего количества учений и увеличении присутствия НАТО в Арктике", - цитирует Поульсена французская газета Figaro со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии. Демократы в американском сенате в свою очередь считают, что аннексия Гренландии США приведет к концу НАТО и войне с Европой.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: Дания хочет, чтобы Европа не комментировала ситуацию вокруг Гренландии
Вчера, 10:54
 
