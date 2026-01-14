Министр обороны Дании заявил о наращивании присутствия войск в Гренландии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дания продолжит наращивать присутствие своих войск в Гренландии и призывать к укреплению сил НАТО в Арктике, заявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

"Мы продолжим укреплять наше военное присутствие в Гренландии, но также в рамках НАТО будем настаивать на проведении большего количества учений и увеличении присутствия НАТО в Арктике", - цитирует Поульсена французская газета Figaro со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии. Демократы в американском сенате в свою очередь считают, что аннексия Гренландии США приведет к концу НАТО и войне с Европой

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.