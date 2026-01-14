Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии увеличили выплату контрактникам-участникам СВО
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 14.01.2026
В Чувашии увеличили выплату контрактникам-участникам СВО
В Чувашии увеличили выплату контрактникам-участникам СВО - РИА Новости, 14.01.2026
В Чувашии увеличили выплату контрактникам-участникам СВО
Единовременная региональная выплата контрактникам - участникам специальной военной операции из Чувашии составит 2,1 миллиона рублей, сообщил глава республики... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Единовременная региональная выплата контрактникам - участникам специальной военной операции из Чувашии составит 2,1 миллиона рублей, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Усиливаем меры поддержки участников специальной военной операции. Принял решение о повышении региональной единовременной выплаты контрактникам до 2,1 млн рублей. С учетом федеральных выплат общая сумма составит 2,5 млн рублей", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эти условия касаются контрактов, заключенных в период с 1 января по 31 марта 2026 года.
"Когда решается судьба Родины, именно военнослужащие становятся защитой для наших семей и опорой страны. Наша задача — обеспечить воинам достойную поддержку и надежный тыл. Гордимся каждым бойцом и продолжаем делать всё, чтобы наши защитники чувствовали заботу государства", - заявил глава республики.
Специальная военная операция на УкраинеОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Общество
 
 
