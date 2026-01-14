В Чувашии увеличили выплату контрактникам-участникам СВО

Он подчеркнул, что эти условия касаются контрактов, заключенных в период с 1 января по 31 марта 2026 года.

"Когда решается судьба Родины, именно военнослужащие становятся защитой для наших семей и опорой страны. Наша задача — обеспечить воинам достойную поддержку и надежный тыл. Гордимся каждым бойцом и продолжаем делать всё, чтобы наши защитники чувствовали заботу государства", - заявил глава республики.