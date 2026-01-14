Число погибших при крушении поезда в Таиланде увеличилось до 32

"По данным управления здравоохранения провинции Накхонратчасима, ситуация следующая: общее число пострадавших — 99 человек. Погибших — 32 человека, получивших тяжелые травмы — семь, ранения средней тяжести — 19, легкие травмы — 38, пропавших без вести — трое", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с трагедией в провинции Накхонратчасима. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.