Число погибших при крушении поезда в Таиланде достигло 29 человек
12:16 14.01.2026
Число погибших при крушении поезда в Таиланде достигло 29 человек
Число погибших при крушении поезда в Таиланде достигло 29 человек - РИА Новости, 14.01.2026
Число погибших при крушении поезда в Таиланде достигло 29 человек
Число погибших в крушении пассажирского поезда в Таиланде выросло до 29 человек, сообщает в среду телеканал Thai PBS. РИА Новости, 14.01.2026
таиланд
в мире
бангкок
таиланд
бангкок
Строительный кран упал на поезд в Таиланде: десятки людей погибли
Количество погибших в результате столкновения пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в Таиланде выросло до 22 человек, сообщает в среду телеканал Thai PBS. В среду утром пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар в нескольких вагонах. Газета "Кхаосот" сообщила о гибели не менее четырех человек, еще 40 пострадали.
таиланд, бангкок
Таиланд, В мире, Бангкок
Число погибших при крушении поезда в Таиланде достигло 29 человек

Число погибших при крушении поезда в Таиланде выросло до 29 человек

БАНГКОК, 14 янв - РИА Новости. Число погибших в крушении пассажирского поезда в Таиланде выросло до 29 человек, сообщает в среду телеканал Thai PBS.
Около 09.05 (05.05 мск) в среду пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы непосредственно перед его проходом строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар нескольких вагонов. Ранее сообщалось о 27 погибших и 79 раненых.
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Таиланде при столкновении катера с траулером погибла россиянка
11 января, 09:39
"Только что мы получили сообщение полиции о еще двоих погибших. Таким образом, на настоящий момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 29 человек", - сообщает телеканал.
Thai PBS добавляет, что спасательные работы на месте катастрофы продолжаются, еще не все люди освобождены из искореженных вагонов поезда, которые приходится резать спецтехникой, чтобы спасти пассажиров.
Тюрьма в Юго-восточной Азии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры
4 января, 19:58
 
Таиланд, Бангкок
 
 
