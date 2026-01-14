Число погибших при крушении поезда в Таиланде достигло 29 человек

"Только что мы получили сообщение полиции о еще двоих погибших. Таким образом, на настоящий момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 29 человек", - сообщает телеканал.