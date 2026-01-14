ЕС использует Иран для отвлечения населения от Гренландии, заявила Захарова

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Чиновники Евросоюза, столкнувшиеся с притязаниями Вашингтона на Гренландию, массово переключились на ситуацию в Иране для отвлечения внимания населения Европы от гренландской проблемы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.