ЕС использует Иран для отвлечения населения от Гренландии, заявила Захарова

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Чиновники Евросоюза, столкнувшиеся с притязаниями Вашингтона на Гренландию, массово переключились на ситуацию в Иране для отвлечения внимания населения Европы от гренландской проблемы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему бы сейчас все свои усилия не сосредоточить на Гренландии? Вам не кажется, что ситуация в Иране для еэсовских чиновников стала спасительным поводом, чтобы увести взгляды своего населения от того, что у них забирают остров?" - сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что именно вопрос Гренландии должен вызывать наибольший интерес в Брюсселе, однако этого не происходит.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.