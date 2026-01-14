Рейтинг@Mail.ru
В столице Буркина-Фасо нашли убитой экс-министра транспорта - РИА Новости, 14.01.2026
13:11 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/burkina-faso-2067794145.html
В столице Буркина-Фасо нашли убитой экс-министра транспорта
Экс-министр транспорта и туризма Буркина-Фасо Иоланда Вивиан Компаоре была найдена убитой у себя дома в столице Уагадугу, сообщает местная прокуратура. РИА Новости, 14.01.2026
В столице Буркина-Фасо нашли убитой экс-министра транспорта

Экс-министр транспорта и туризма Буркина-Фасо была найдена убитой у себя дома

© AP Photo / Theo RenautФлаг Буркина-Фасо
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Theo Renaut
Флаг Буркина-Фасо. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 14 янв - РИА Новости. Экс-министр транспорта и туризма Буркина-Фасо Иоланда Вивиан Компаоре была найдена убитой у себя дома в столице Уагадугу, сообщает местная прокуратура.
Компаоре занимала должность губернатора Северного региона и была депутатом от ранее правящей партии "Конгресс за демократию и прогресс". Она также занимала несколько правительственных постов. В частности, в конце 1990-х годов она была министром транспорта и туризма, а затем министром региональной интеграции.
"Полицейский участок 12-го округа города Уагадугу получил сообщение о том, что в жилом доме обнаружено тело без признаков жизни... Первые данные, собранные на месте преступления, показывают, что на жертву по имени Компаоре/Уэдраого Вивиан Иоланда напали и убили в собственном доме", - говорится в коммюнике прокуратуры. Текст документа публикует телерадиокомпания RTB.
Прокуратура начала расследование для установления личности нападавших.
Компаоре занимала пост министра региональной интеграции во время правления экс-президента Блеза Компаоре (1987-2014). Он был свергнут в результате народного восстания в 2014 году, после чего бежал в Кот-д'Ивуар.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента
7 января, 11:35
 
