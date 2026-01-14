Буэнос-Айрес обогнал Москву по стоимости жизни

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Столица Аргентины Буэнос-Айрес обогнала Москву по индексу стоимости жизни на фоне сохраняющейся двузначной инфляции в латиноамериканской стране, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе открытых данных.

Согласно онлайн-базе данных Numbeo, индекс стоимости жизни в Москве в настоящее время составляет 47,5, тогда как в Буэнос-Айресе - 49,2.

При этом стоимость проживания в российской столице без учета аренды жилья на 3,4% ниже, чем в столице Аргентины , следует из данных портала.

Цены на продукты в Москве, по оценке Numbeo, на 12,5% ниже, чем в Буэнос-Айресе, а местная покупательная способность в российской столице выше на 82,1%. Питание в ресторанах в Москве также обходится дешевле - на 24,2%.

Единственной категорией, по которой Москва уступает Буэнос-Айресу, остается аренда жилья: стоимость аренды в российской столице на 88,1% выше, следует из данных сервиса.

Numbeo позиционирует себя как крупнейшую в мире онлайн-базу данных о стоимости жизни, формируемую на основе информации, предоставляемой пользователями.