В Брянской области 70 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 14.01.2026
В Брянской области 70 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ
В Брянской области 70 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
В Брянской области 70 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ
Более 70 тысяч жителей Брянской области столкнулись с перебоями в энергоснабжении после ракетного удара ВСУ по объектам коммунальной и энергетической... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области 70 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ

В Брянской области более 70 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
ТУЛА, 14 янв – РИА Новости. Более 70 тысяч жителей Брянской области столкнулись с перебоями в энергоснабжении после ракетного удара ВСУ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В результате ракетного удара пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
По данным главы области, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится под контролем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
