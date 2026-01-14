МИД: вступление в БРИКС помогло Индонезии в экономической самостоятельности

ДЖАКАРТА, 14 янв - РИА Новости. Вступление в БРИКС в 2025 году и диверсификация торговых партнеров помогли Индонезии в обеспечении экономической самостоятельности, заявил министр иностранных дел страны Сугионо во время своего ежегодного обращения.