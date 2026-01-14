Рейтинг@Mail.ru
13:17 14.01.2026 (обновлено: 13:28 14.01.2026)
МИД: вступление в БРИКС помогло Индонезии в экономической самостоятельности
МИД: вступление в БРИКС помогло Индонезии в экономической самостоятельности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 янв - РИА Новости. Вступление в БРИКС в 2025 году и диверсификация торговых партнеров помогли Индонезии в обеспечении экономической самостоятельности, заявил министр иностранных дел страны Сугионо во время своего ежегодного обращения.
"Стабильная экономическая база усиливает позиции Индонезии на мировой арене и поддерживает нашу устойчивую активную роль. Чтобы сохранить эту роль, Индонезия должна уметь обеспечивать своё будущее самостоятельно. Именно здесь экономическая самостоятельность становится критически важной… Диверсификация партнёров проводится с пониманием необходимости снижать риски на фоне нестабильности и замедления экономик наших традиционных партнёров — в том числе так же, как это произошло, когда мы присоединились к БРИКС", - подчеркнул Сугионо во время своего обращения.
Глава МИД добавил, что "в условиях транзакционного мира" БРИКС создаёт пространство для сотрудничества стран Глобального Юга и укрепления общей устойчивости.
Индонезия стала членом БРИКС в начале 2025 года.
Флаги Индонезии и России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник
20 октября 2025, 11:44
 
