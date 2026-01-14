https://ria.ru/20260114/briks-2067794991.html
МИД: вступление в БРИКС помогло Индонезии в экономической самостоятельности
ДЖАКАРТА, 14 янв - РИА Новости. Вступление в БРИКС в 2025 году и диверсификация торговых партнеров помогли Индонезии в обеспечении экономической самостоятельности, заявил министр иностранных дел страны Сугионо во время своего ежегодного обращения.
"Стабильная экономическая база усиливает позиции Индонезии
на мировой арене и поддерживает нашу устойчивую активную роль. Чтобы сохранить эту роль, Индонезия должна уметь обеспечивать своё будущее самостоятельно. Именно здесь экономическая самостоятельность становится критически важной… Диверсификация партнёров проводится с пониманием необходимости снижать риски на фоне нестабильности и замедления экономик наших традиционных партнёров — в том числе так же, как это произошло, когда мы присоединились к БРИКС
", - подчеркнул Сугионо во время своего обращения.
Глава МИД добавил, что "в условиях транзакционного мира" БРИКС создаёт пространство для сотрудничества стран Глобального Юга и укрепления общей устойчивости.
Индонезия стала членом БРИКС в начале 2025 года.