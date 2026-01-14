Атака БПЛА привела к повреждению двух квартир в Ростове-на-Дону

«

"В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения. Два частных дома сгорели в садовом товариществе "Факел" и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля", - написал губернатор в Telegram-канале.