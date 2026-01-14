Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА привела к повреждению двух квартир в Ростове-на-Дону
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 14.01.2026
Атака БПЛА привела к повреждению двух квартир в Ростове-на-Дону
Атака БПЛА привела к повреждению двух квартир в Ростове-на-Дону
Две квартиры повреждены в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону из-за атаки БПЛА, кроме того, в области сгорели два частных дома, кровля еще одного... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
мясниковский район
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
беспилотники
2026
происшествия, ростов-на-дону, мясниковский район, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Мясниковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Две квартиры повреждены в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону из-за атаки БПЛА, кроме того, в области сгорели два частных дома, кровля еще одного повреждена, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава региона сообщал об отражении воздушной атаки в Ростове-на-Дону, в результате которой произошел пожар в многоэтажке в Левенцовском районе. По словам Слюсаря, при атаке ВСУ ранения получили четыре жителя города и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок.
"В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения. Два частных дома сгорели в садовом товариществе "Факел" и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля", - написал губернатор в Telegram-канале.
Информация о повреждениях будет уточняться, добавил Слюсарь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
