Болгария бесплатно получит семь тральщиков от союзников по НАТО

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Болгария подписала контракт на приобретение семи минных тральщиков, сообщил уходящий министр обороны Атанас Запрянов.
Правительство Болгарии ушло в отставку в середине декабря, но продолжает выполнять полномочия до формирования нового кабинета министров.
"Четыре из этих кораблей будут поставлены из Бельгии, а три - из Нидерландов. Цена этих кораблей политическая, они поставляются бесплатно", - заявил после заседания правительства министр, слова которого приводит агентство БТА.
Общая сумма на ремонт и восстановление полной боеспособности кораблей составит 42 миллиона евро в течение четырех лет. Первый корабль будет отправлен в Болгарию в текущем году после завершения переговорной процедуры.
По словам министра, поставка кораблей важна для дальнейшего развития противоминной мощи вооруженных сил Болгарии, поскольку в эксплуатации все еще находятся корабли советской эпохи и некоторые из них уже отслужили свой срок.
