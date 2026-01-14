Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву, пишет Bloomberg - РИА Новости, 14.01.2026
11:45 14.01.2026 (обновлено: 12:11 14.01.2026)
Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву, пишет Bloomberg
Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву, пишет Bloomberg - РИА Новости, 14.01.2026
Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву, пишет Bloomberg
Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер намерены в январе провести переговоры в России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067770963_373:66:3072:1584_1920x0_80_0_0_dfcd58f53e5620ee1139f46e16f7825d.jpg
в мире, россия, москва, дональд трамп, джаред кушнер, стив уиткофф, сша, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, нато
В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, НАТО
Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву, пишет Bloomberg

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют в январе встретиться с Путиным

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер намерены в январе провести переговоры в России, пишет Bloomberg.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют отправиться в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшем будущем. <...> Встреча может произойти в этом месяце", — говорится в публикации.

Джаред Кушнер на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже
6 января, 21:50
По данным агентства, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.

Обсуждение мирного плана США

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть инициативы Штатов, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Британские военные во время учений Сил быстрого реагирования НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Захарова назвала размещение на Украине западных военных интервенцией
8 января, 13:39
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Орбан сделал неожиданное заявление о мирном соглашении по Украине
31 декабря 2025, 18:53
 
