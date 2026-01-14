Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву, пишет Bloomberg

" Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют отправиться в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшем будущем. <...> Встреча может произойти в этом месяце", — говорится в публикации.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть инициативы Штатов, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.