Уиткофф и Кушнер планируют в январе посетить Москву, пишет Bloomberg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер намерены в январе провести переговоры в России, пишет Bloomberg.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют отправиться в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшем будущем. <...> Встреча может произойти в этом месяце", — говорится в публикации.
По данным агентства, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.
Обсуждение мирного плана США
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть инициативы Штатов, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
