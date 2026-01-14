Блэр займет пост в комитете "совета мира" по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр займет пост в исполнительном комитете при "совете мира", предназначенном для временного управления сектором Газа, сообщает издание Politico со ссылкой на три неназванных осведомленных источника.

Ранее газета Financial Times сообщала, что бывшего британского премьер-министра Тони Блэра исключили из списка кандидатов на должность в "совете мира" в Газе, координацию управления сектором возглавит болгарский дипломат Николай Младенов.

Politico напоминает, что изначально кандидатура Блэра обсуждалась для работы в самом "совете мира". Издание подчеркивает, что политик будет задействован в принятии решений по будущему в Газе.

"Вместо этого он (Тони Блэр - ред.) будет назначен в исполнительный комитет, а работу "совета мира" в целом возглавит болгарский дипломат Николай Младенов", - отмечает издание.

Великобритании, Италии, ФРГ, Турции, Катара, Египта, ОАЭ и Иордании. Неназванный источник уточнил изданию, что теперь "совет мира" в Газе будет включать представителей по меньшей мере девяти стран, а именно США

В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.