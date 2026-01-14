Рейтинг@Mail.ru
Обломки беспилотника упали в огороде частного дома на Кубани - РИА Новости, 14.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/bespilotnik-2067834946.html
Обломки беспилотника упали в огороде частного дома на Кубани
Обломки беспилотника упали в огороде частного дома на Кубани - РИА Новости, 14.01.2026
Обломки беспилотника упали в огороде частного дома на Кубани
Обломки беспилотника упали в огороде частного дома в станице Староминской на Кубани, пострадавших и разрушений нет, на месте выставлено оцепление, сообщил... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:24:00+03:00
2026-01-14T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
Обломки беспилотника упали в огороде частного дома на Кубани

Обломки БПЛА упали в огороде частного дома в кубанской станице Староминской

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Обломки беспилотника упали в огороде частного дома в станице Староминской на Кубани, пострадавших и разрушений нет, на месте выставлено оцепление, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Обломки БПЛА обнаружили в станице Староминской. Фрагменты беспилотника упали в огороде частного дома. Пострадавших и разрушений нет. На месте выставлено оцепление, работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Минобороны ранее в среду сообщило о трех сбитых на Кубани украинских БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
