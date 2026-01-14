https://ria.ru/20260114/bespilotnik-2067765604.html
ВСУ 49 раз применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
ВСУ 49 раз применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ 49 раз применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
Сорок девять ударов артиллерией ВСУ нанесли по приграничным районам Курской области за сутки, было сбито 44 украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:31:00+03:00
2026-01-14T11:31:00+03:00
2026-01-14T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
беловский район
рыльский район
происшествия, курская область, беловский район, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
