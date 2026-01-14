Рейтинг@Mail.ru
13:43 14.01.2026
Reuters: некоторым американским военным приказали покинуть базу в Катаре
в мире
катар
сша
иран
в мире, катар, сша, иран
В мире, Катар, США, Иран
Reuters: некоторым американским военным приказали покинуть базу в Катаре

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt Emily FarnsworthАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt Emily Farnsworth
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне прошлого года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов.
"Некоторым военнослужащим дали указание покинуть американскую военную авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды", - говорится в материале агентства.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня 2025 года на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня 2025 года нанесла ракетный удары по базе Аль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. В июне 2025 года официальный представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что катарские и американские военные были заранее эвакуированы с военной базы США Аль-Удейд в Катаре, никто из них не пострадал от атак Ирана.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
В миреКатарСШАИран
 
 
Заголовок открываемого материала