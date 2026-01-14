Рейтинг@Mail.ru
В кипрской полиции рассказали о поисках экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 14.01.2026 (обновлено: 13:12 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/baumgertner-2067793793.html
В кипрской полиции рассказали о поисках экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера
В кипрской полиции рассказали о поисках экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера - РИА Новости, 14.01.2026
В кипрской полиции рассказали о поисках экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера
Поиски экс-главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, пропавшего без вести на Кипре, безуспешно продолжаются уже четвертый день, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:08:00+03:00
2026-01-14T13:12:00+03:00
в мире
кипр
березники
соликамск
владислав баумгертнер
уралкалий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_0:380:2794:1952_1920x0_80_0_0_7e847e3c02900c961bb8496f9f43b5e9.jpg
https://ria.ru/20260113/grazhdanstvo-2067496553.html
кипр
березники
соликамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3e6a29149bed9e3f0babb5b5263773be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, березники, соликамск, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Кипр, Березники, Соликамск, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
В кипрской полиции рассказали о поисках экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера

Пропавшего на Кипре экс-главу "Уралкалия" Баумгертнера ищут четвертый день

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
Бывший генеральный директор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Поиски экс-главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, пропавшего без вести на Кипре, безуспешно продолжаются уже четвертый день, сообщили РИА Новости в полиции Лимассола.
«
"Его еще не нашли… Расследование с целью его поиска продолжаются и сегодня без положительного результата", - сказал по телефону представитель пресс-службы полиции Лимассола.
В среду знакомый пропавшего предпринимателя Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что Баумгертнер не выходит на связь с вечера 8 января, его ищут полиция и другие компетентные службы Кипра.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий". Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились, а местонахождение бизнесмена неизвестно с 7 января.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
У пропавшего на Кипре российского бизнесмена есть гражданство Румынии
Вчера, 03:41
 
В миреКипрБерезникиСоликамскВладислав БаумгертнерУралкалий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала