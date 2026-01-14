В кипрской полиции рассказали о поисках экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Поиски экс-главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, пропавшего без вести на Кипре, безуспешно продолжаются уже четвертый день, сообщили РИА Новости в полиции Лимассола.
«
"Его еще не нашли… Расследование с целью его поиска продолжаются и сегодня без положительного результата", - сказал по телефону представитель пресс-службы полиции Лимассола.
В среду знакомый пропавшего предпринимателя Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что Баумгертнер не выходит на связь с вечера 8 января, его ищут полиция и другие компетентные службы Кипра.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий". Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились, а местонахождение бизнесмена неизвестно с 7 января.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).