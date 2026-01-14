Рейтинг@Mail.ru
Знакомый пропавшего экс-главы "Уралкалия" рассказал о его поисках - РИА Новости, 14.01.2026
08:43 14.01.2026 (обновлено: 09:21 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/baumgertner-2067729270.html
Знакомый пропавшего экс-главы "Уралкалия" рассказал о его поисках
Знакомый пропавшего экс-главы "Уралкалия" рассказал о его поисках - РИА Новости, 14.01.2026
Знакомый пропавшего экс-главы "Уралкалия" рассказал о его поисках
Бывший глава компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, который пропал на Кипре, не выходит на связь почти неделю, сообщил РИА Новости его знакомый Алексей... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T08:43:00+03:00
2026-01-14T09:21:00+03:00
кипр
березники
соликамск
владислав баумгертнер
уралкалий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/84050/35/840503511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f37e2622dc8416ea0a3633f22fdb192.jpg
https://ria.ru/20260112/kipr-2067365916.html
кипр
березники
соликамск
кипр, березники, соликамск, владислав баумгертнер, уралкалий
Кипр, Березники, Соликамск, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
Знакомый пропавшего экс-главы "Уралкалия" рассказал о его поисках

РИА Новости: экс-глава "Уралкалия" Баумгертнер не выходит на связь с 8 января

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, который пропал на Кипре, не выходит на связь почти неделю, сообщил РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
«

"Владислав не выходит на связь с вечера 8 января", — сказал он.

По словам Дозорцева, Баумгертнера ищет не только полиция, но и другие компетентные органы Кипра.
Как заявляли в полиции Лимасола, местонахождение бывшего главы "Уралкалия" неизвестно с 7 января. По информации кипрских СМИ, последний сигнал телефона предпринимателя засекли в районе поселка Писсури. С 11 января там началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов. Вечером ее приостановили из-за сильных дождей, но на следующий день поиски возобновились.
"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске (Пермский край).
Бывший генеральный директор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия"
12 января, 13:35
 
КипрБерезникиСоликамскВладислав БаумгертнерУралкалий
 
 
