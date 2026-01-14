Знакомый пропавшего экс-главы "Уралкалия" рассказал о его поисках

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер, который пропал на Кипре, не выходит на связь почти неделю, сообщил РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
«
"Владислав не выходит на связь с вечера 8 января", — сказал он.
По словам Дозорцева, Баумгертнера ищет не только полиция, но и другие компетентные органы Кипра.
Как заявляли в полиции Лимасола, местонахождение бывшего главы "Уралкалия" неизвестно с 7 января. По информации кипрских СМИ, последний сигнал телефона предпринимателя засекли в районе поселка Писсури. С 11 января там началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов. Вечером ее приостановили из-за сильных дождей, но на следующий день поиски возобновились.
"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске (Пермский край).
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия"
12 января, 13:35