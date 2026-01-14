Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои - РИА Новости, 14.01.2026
12:44 14.01.2026
В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои
В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои
Житель Башкирии, избивший жену за отказ клеить обои в доме в новогоднюю ночь, заплатит штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщили... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, россия, кармаскалинский район
Происшествия, Россия, Кармаскалинский район
В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои

Житель Башкирии, избивший жену за отказ клеить обои на Новый год, заплатит штраф

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 14 янв - РИА Новости. Житель Башкирии, избивший жену за отказ клеить обои в доме в новогоднюю ночь, заплатит штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что житель села Кабаково сломал нос супруге, которая отказалась делать ремонт 31 декабря.
"Мужчина был доставлен в отдел МВД России по Кармаскалинскому району, где в отношении него был составлен протокол по статье 20.21. КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - сказали в пресс-службе башкирской полиции.
Максимальный штраф по этой статье - 1500 рублей.
Женщине в рамках проведения проверки было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил собеседник.
