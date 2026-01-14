В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои

УФА, 14 янв - РИА Новости. Житель Башкирии, избивший жену за отказ клеить обои в доме в новогоднюю ночь, заплатит штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.