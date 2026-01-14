https://ria.ru/20260114/avtovaz-2067805217.html
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей SKM в 2026 году
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей SKM в 2026 году - РИА Новости, 14.01.2026
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей SKM в 2026 году
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM в 2026 году, следует из презентации компании. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:54:00+03:00
2026-01-14T13:54:00+03:00
2026-01-14T13:54:00+03:00
экономика
максим соколов
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003354607_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_3405597f47a2655a34738dd867f4659f.jpg
https://ria.ru/20251230/avtovaz-2065595202.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003354607_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_36af19395646836d5363cd5cbc5571dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей SKM в 2026 году
"АвтоВАЗ" начнет продажи коммерческих автомобилей SKM в 2026 году