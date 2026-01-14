Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей SKM в 2026 году - РИА Новости, 14.01.2026
13:54 14.01.2026
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей SKM в 2026 году
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей SKM в 2026 году
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM в 2026 году, следует из презентации компании.
экономика, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM в 2026 году, следует из презентации компании.
"Развитие модельного ряда Lada 2026… Усиление линейки LCV: вывод бренда SKM", - говорится в материалах презентации, представленной президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым.
Соколов в конце октября заявлял, что "АвтоВАЗ" занимается сертификацией автомобилей бренда SKM и будет искать выгодный момент для выпуска этих машин на рынок.
В марте прошлого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны.
