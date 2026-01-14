В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой

"Предварительно установлено, что сегодня на 35 км автодороги "Саяны" произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Toyota. В результате случившегося девушка-водитель легкового автомобиля 1987 г.р. от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. В автобусе находилось 15 человек, из них 13 школьников и один сопровождающий. Пострадал один из несовершеннолетних, сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.