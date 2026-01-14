https://ria.ru/20260114/avtobus-2067822385.html
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 14.01.2026
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой
ДТП с участием школьного автобуса и легковой Toyota произошло в Красноярском крае, погибла девушка-водитель иномарки, один из школьников доставлен в больницу,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:50:00+03:00
2026-01-14T14:50:00+03:00
2026-01-14T14:50:00+03:00
происшествия
красноярский край
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067821139_0:182:1280:902_1920x0_80_0_0_d925ce512ea9bcda7a6da88dc7ffa3db.jpg
https://ria.ru/20260110/avtobus-2067118080.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067821139_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ef6aa7a234c6867b25432b06d63f1cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, toyota corolla
Происшествия, Красноярский край, Toyota Corolla
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой
В Красноярском крае в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости.
ДТП с участием школьного автобуса и легковой Toyota произошло в Красноярском крае, погибла девушка-водитель иномарки, один из школьников доставлен в больницу, сообщил
региональный главк МВД.
По его данным, авария произошла на 35-м километре автодороги "Саяны" в Минусинском муниципальном округе на юге региона.
"Предварительно установлено, что сегодня на 35 км автодороги "Саяны" произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Toyota. В результате случившегося девушка-водитель легкового автомобиля 1987 г.р. от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. В автобусе находилось 15 человек, из них 13 школьников и один сопровождающий. Пострадал один из несовершеннолетних, сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа.