В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 14.01.2026
14:50 14.01.2026
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой
ДТП с участием школьного автобуса и легковой Toyota произошло в Красноярском крае, погибла девушка-водитель иномарки, один из школьников доставлен в больницу,... РИА Новости, 14.01.2026
2026
происшествия, красноярский край, toyota corolla
Происшествия, Красноярский край, Toyota Corolla
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой

В Красноярском крае в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

© Фото : МВД 24/TelegramДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае
ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : МВД 24/Telegram
ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. ДТП с участием школьного автобуса и легковой Toyota произошло в Красноярском крае, погибла девушка-водитель иномарки, один из школьников доставлен в больницу, сообщил региональный главк МВД.
По его данным, авария произошла на 35-м километре автодороги "Саяны" в Минусинском муниципальном округе на юге региона.
"Предварительно установлено, что сегодня на 35 км автодороги "Саяны" произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Toyota. В результате случившегося девушка-водитель легкового автомобиля 1987 г.р. от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. В автобусе находилось 15 человек, из них 13 школьников и один сопровождающий. Пострадал один из несовершеннолетних, сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
