В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Повышенная активность военно-транспортных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту польского Жешува в последние несколько дней, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
По данным Flightradar24, в понедельник здесь приземлились самолеты A330 из немецкого Кельна, выполнявший рейс в интересах НАТО, и Lockheed CC130J Hercules ВВС Канады.
Во вторник в Жешув прибыли Dassault Falcon 900EX ВВС Франции, Cessna UC-35A Citation Ultra ВВС США, Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии, Gulfstream G550 ВВС Польши, Lockheed CC130J Hercules ВВС Канады, Boeing C-17A Globemaster III ВВС Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.