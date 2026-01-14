Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО - РИА Новости, 14.01.2026
19:00 14.01.2026
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО - РИА Новости, 14.01.2026
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО
Повышенная активность военно-транспортных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту польского Жешува в последние несколько дней, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
украина
россия
польша
сергей лавров
нато
flightradar24
ввс франции
украина
россия
польша
в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато, flightradar24, ввс франции
В мире, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО, Flightradar24, ВВС Франции
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО

РИА Новости: в аэропорту Жешува повышенная активность военной авиации НАТО

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Повышенная активность военно-транспортных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту польского Жешува в последние несколько дней, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
В аэропорту "Ясенка" польского города Жешув находится крупнейший хаб по поставкам на Украину западной военной техники и вооружения. По данным властей Польши, через него проходит более 95% всей военной помощи Украине из стран НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Экс-премьер Польши рассказал, в каком случае США выйдут из НАТО
16:06
По данным Flightradar24, в понедельник здесь приземлились самолеты A330 из немецкого Кельна, выполнявший рейс в интересах НАТО, и Lockheed CC130J Hercules ВВС Канады.
Во вторник в Жешув прибыли Dassault Falcon 900EX ВВС Франции, Cessna UC-35A Citation Ultra ВВС США, Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии, Gulfstream G550 ВВС Польши, Lockheed CC130J Hercules ВВС Канады, Boeing C-17A Globemaster III ВВС Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ
16:05
 
В миреУкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровНАТОFlightradar24ВВС Франции
 
 
