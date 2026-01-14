Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 14.01.2026 (обновлено: 16:32 14.01.2026)
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Три беспилотника ВСУ атаковали расчищавший снег трактор коммунальщиков в Херсонской области, ранен водитель, он в больнице, сообщил в канале на платформе Мах... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
херсонская область
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ

В Херсонской области водитель трактора пострадал при атаке трех дронов ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара БПЛА со сторону ВСУ по трактору в Каховке
Последствия удара БПЛА со сторону ВСУ по трактору в Каховке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара БПЛА со сторону ВСУ по трактору в Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ атаковали расчищавший снег трактор коммунальщиков в Херсонской области, ранен водитель, он в больнице, сообщил в канале на платформе Мах губернатор региона Владимир Сальдо.
"Три беспилотника атаковали трактора "Коммунального сервиса Каховки", которые расчищали снег. Один из дронов врезался в машину и ранил водителя. Сейчас мужчина находится в больнице. Техника повреждена, расчистку пришлось остановить", - написал он.
Это уже пятый случай удара по местным коммунальщикам за последнее время, отметил губернатор.
"Украинские боевики устроили настоящую охоту за теми, кто не может дать сдачи. Так поступают только трусы", - добавил Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
