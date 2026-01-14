https://ria.ru/20260114/ataka-2067844463.html
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
В Херсонской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Три беспилотника ВСУ атаковали расчищавший снег трактор коммунальщиков в Херсонской области, ранен водитель, он в больнице, сообщил в канале на платформе Мах... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
