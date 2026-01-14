https://ria.ru/20260114/ataka-2067730658.html
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек
Один человек погиб, еще один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.01.2026
