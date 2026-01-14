Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 14.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 14.01.2026 (обновлено: 09:00 14.01.2026)
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 14.01.2026
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек
Один человек погиб, еще один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Борисовском округе в селе Зозули дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений женщина скончалась на месте... Транспортное средство уничтожено огнем", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, он доставлен больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону погиб мужчина
