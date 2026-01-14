https://ria.ru/20260114/ataka-2067723470.html
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области
Воздушная атака отражена ночью среды в десяти городах и районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.01.2026
