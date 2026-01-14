Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 14.01.2026 (обновлено: 12:58 14.01.2026)
Пункт временного размещения развернут для жителей поврежденного в результате воздушной атаки многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города...
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
советский район
александр скрябин
юрий слюсарь
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, советский район, александр скрябин, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Советский район, Александр Скрябин, Юрий Слюсарь
В Ростове-на-Дону развернули ПВР для пострадавших

В Ростове-на-Дону развернули пункт временного размещения для пострадавших

Пункт временного размещения для людей, чьи квартиры были повреждены в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ
Пункт временного размещения для людей, чьи квартиры были повреждены в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пункт временного размещения развернут для жителей поврежденного в результате воздушной атаки многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
Ранее в среду Скрябин сообщил об отражении воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, а также что поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Он также сообщал, что в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия. Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в микрорайоне Левенцовский горят квартиры в многоэтажных домах, на место ЧП выехали спасатели. Кроме того, пожар тушили и на одном из промобъектов. Информация о пострадавших уточнялась.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека
05:56
"Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание", - написал Скрябин в Telegram-канале.
Также на базе администрации Советского района организована горячая линия, добавил мэр.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
