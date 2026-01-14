В Ростове-на-Дону развернули ПВР для пострадавших

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пункт временного размещения развернут для жителей поврежденного в результате воздушной атаки многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
Ранее в среду Скрябин сообщил об отражении воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, а также что поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Он также сообщал, что в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия. Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в микрорайоне Левенцовский горят квартиры в многоэтажных домах, на место ЧП выехали спасатели. Кроме того, пожар тушили и на одном из промобъектов. Информация о пострадавших уточнялась.
"Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание", - написал Скрябин в Telegram-канале.
Также на базе администрации Советского района организована горячая линия, добавил мэр.
