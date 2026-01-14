При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. При ударе ВСУ по Ростовской области пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок", — написал он в Telegram-канале.
Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, их доставили в ростовскую БСМП, где им оказывают помощь.
В Ростове-на-Дону в одном из домов произошел пожар, повреждения получили две квартиры, а в других — разбились стекла. Из-за падения обломков дронов вспыхнули строения промышленного предприятия, в одном из них его уже потушили. Также в области сгорели два частных дома.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
