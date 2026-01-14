Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 14.01.2026 (обновлено: 08:30 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/ataka-2067718978.html
При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека
При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.01.2026
При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека
При ударе ВСУ по Ростовской области пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:56:00+03:00
2026-01-14T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_de9a0afb783158f99ca3e2bc65c63b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Ростовская область
При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека

При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали четыре человека, включая ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. При ударе ВСУ по Ростовской области пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«

"В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок", — написал он в Telegram-канале.

Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, их доставили в ростовскую БСМП, где им оказывают помощь.
В Ростове-на-Дону в одном из домов произошел пожар, повреждения получили две квартиры, а в других — разбились стекла. Из-за падения обломков дронов вспыхнули строения промышленного предприятия, в одном из них его уже потушили. Также в области сгорели два частных дома.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала