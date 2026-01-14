https://ria.ru/20260114/ataka-2067712044.html
В Ростове-на-Дону отражают воздушную атаку ВСУ
В Ростове-на-Дону отражают воздушную атаку ВСУ
Воздушная атака ВСУ отражается в Ростове-на-Дону, повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил мэр Александр Скрябин. РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
александр скрябин
вооруженные силы украины
ростов-на-дону
