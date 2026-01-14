Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону отражают воздушную атаку ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 14.01.2026
В Ростове-на-Дону отражают воздушную атаку ВСУ
Воздушная атака ВСУ отражается в Ростове-на-Дону, повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил мэр Александр Скрябин. РИА Новости, 14.01.2026
В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждены несколько домов

© РИА Новости / Анатолий Карбинов | Перейти в медиабанкПоврежденные балконы в жилом доме в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА
Поврежденные балконы в жилом доме в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Анатолий Карбинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная атака ВСУ отражается в Ростове-на-Дону, повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил мэр Александр Скрябин.
"Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов", - написал он в Telegram-канале.
Также загорелись строения промышленного предприятия, информация уточняется, добавил Скрябин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
