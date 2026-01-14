https://ria.ru/20260114/ataka-2067699182.html
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель - РИА Новости, 14.01.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель
Один человек погиб в городе Шебекино Белгородской области при атаке ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.01.2026
шебекино
белгородская область
2026
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель
