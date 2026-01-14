Рейтинг@Mail.ru
Источник: в контракте Артиги с "Рубином" есть опция продления до 2028 года
Футбол
 
14.01.2026
Источник: в контракте Артиги с "Рубином" есть опция продления до 2028 года
Контракт нового главного тренера казанского "Рубина" Франка Артиги предусматривает опцию продления до лета 2028 года, сообщили РИА Новости два источника
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Контракт нового главного тренера казанского "Рубина" Франка Артиги предусматривает опцию продления до лета 2028 года, сообщили РИА Новости два источника, не связанных друг с другом.
Испанец Франк Артига 14 января был назначен главным тренером казанского "Рубина". Его соглашение с казанским клубом рассчитано до конца сезона-2026/27.
«
"В контракте между "Рубином" и Франком Артигой есть опция продления", - сообщил источник РИА Новости. Второй собеседник агентства подтвердил наличие опции, уточнив, что контракт с испанским специалистом может быть продлен еще на год.
Артиге 49 лет. С 2010 года он работал в структуре "Барселоны", тренировал юношеские команды разных возрастов до 2021 года. За это время специалист выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Ранее испанец возглавлял столичную "Родину", которая под его руководством заняла пятое место в Первой лиге, а с июня 2024-го по апрель 2025-го работал с подмосковными "Химками". Его последним местом работы был ангольский "Петру Атлетику".
"Рубин" набрал 23 очка и ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 18 туров. В первой официальной игре после зимней паузы казанцы 28 февраля на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо".
Селюк рассказал, на что может претендовать "Рубин" с Артигой
