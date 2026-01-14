Рейтинг@Mail.ru
Артига возглавил "Рубин"
Футбол
 
12:02 14.01.2026 (обновлено: 12:35 14.01.2026)
Артига возглавил "Рубин"
Артига возглавил "Рубин"
Испанец Франк Артига назначен главным тренером казанского "Рубина", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
https://ria.ru/20260113/myu-2067690509.html
Экс-тренер "Химок" испанец Франк Артига возглавил казанский "Рубин"

Франк Артига. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Испанец Франк Артига назначен главным тренером казанского "Рубина", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. В должности он сменит Рашида Рахимова, возглавлявшего "Рубин" с апреля 2023 года. Тренерский штаб "Рубина" также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.
«

"В ближайшее время тренерский штаб приступит к работе с главной командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке", - говорится в заявлении.

Артига, приезжавший в Казань в 2014 году с юношеской командой "Барселоны", заявил, что он рад вернуться в этот город.
«
"Рубин" - большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду "Барселоны" на турнире памяти Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике. Хочу поприветствовать болельщиков "Рубина" и сказать, что буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят", - заявил испанец.
Артиге 49 лет. С 2010 года он работал в структуре "Барселоны", тренировал юношеские команды разных возрастов до 2021 года. За это время специалист выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Ранее испанец возглавлял столичную "Родину", которая под его руководством заняла пятое место в Первой лиге, а с июня 2024-го по апрель 2025-го работал с подмосковными "Химками". Летом того же года специалист возглавил ангольский "Петру Атлетику".
Футбол
 
