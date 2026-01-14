Артига возглавил "Рубин"

«

"Рубин" - большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду "Барселоны" на турнире памяти Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике. Хочу поприветствовать болельщиков "Рубина" и сказать, что буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят", - заявил испанец.